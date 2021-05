Concessionária abre vagas de trabalho com salário de até R$ 14 mil

A Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S.A, que desde 15 de outubro de 2012 opera nos 111,6 quilômetros compreendidos entre Rondonópolis e Primavera do Leste, pela MT-130, abriu três vagas de emprego em diferentes áreas de atuação e está recebendo currículos, exclusivamente de maneira online.

Os postos de trabalho em questão são para preenchimento para analista de departamento pessoal, com salário de R$ 3.500,00, mais benefícios (seguro de vida e vale alimentação de R$ 310), supervisor de compras, que ganhará R$ 5.000,00, além dos mesmos agregados anteriormente citados no primeiro cargo, e engenheiro civil, com salário de R$ 14 mil, acrescidos dos benefícios.

Tanto a vaga de analista como a de supervisor de compras são para a unidade administrativa que fica na cidade de Primavera do Leste. É necessário que os candidatos possuam familiaridade com as funções requeridas em cada cargo, sendo a especialidade de gestão de recursos humanos no caso do analista e o conhecimento da rotina de relacionamento com fornecedores, cotações e relatórios, no caso do supervisor.

As exigências para o engenheiro iniciam-se pela questão da moradia do profissional, que precisa ser em Poxoréu, cidade que fica posicionada em meio ao trecho concessionado. Para esta função, é cobrado que o candidato possua experiência comprovada em obras de infraestrutura rodoviária.

O engenheiro contratado ainda precisa ter um histórico em obras de edificações e experiência em administração de concessões rodoviárias. “É indispensável que nos apresente essa condição profissional anterior para postular a vaga”, explicou Tschales Franciel Tscha, diretor-presidente da Morro da Mesa.

Por conta dos cuidados com o Covid-19, os currículos devem ser enviados apenas pelo espaço TRABALHE CONOSCO do nosso site ou pelo endereço: http://morrodamesa.com.br/trabalhe-conosco/