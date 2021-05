Condutor de Saveiro não aguarda motoqueiro passar e causa acidente de grande impacto

Um acidente entre uma moto e um carro Saveiro aconteceu neste domingo (09) no bairro Vila Olinda I em Rondonópolis – MT.

Os dois veículos estavam na Rua Araponga em trajeto opostos, o carro estava sentido Parque Universitário/ Vila Olinda e a moto em rota inversa, quando chegou na Rua A5 o condutor do carro deu sinal para virar para esquerda e não aguardou o motociclista passar causando o acidente.

O motociclista teve fratura exposta fazendo com que o osso saísse para fora da perna e outras lesões pelo corpo, ele foi socorrido pelo Samu e em caminhado para o Hospital Regional.

A vítima aparenta ter cerca de 30 anos e é morador do bairro, no momento em que o Samu e PM chegaram no local, moradores já tinha recolhido a motocicleta envolvida no acidente.

O condutor do Saveiro permaneceu por todo o período no local.