Confira as vagas de emprego disponíveis em Rondonópolis

A semana começa com oportunidade para aqueles que estão em busca de emprego.

Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) divulgou uma lista com 16 vagas de emprego. Confira abaixo as oportunidades:

Estágio Obrigatório em Biologia: 1

Armador: 1

Açougueiro: 1

Auxiliar Contábil: 1

Auxiliar de Laboratório de Sementes: 1

Analista de Suporte: 1

Estágio em Arquitetura: 1

Representante Comercial: 1

Mecânico Automotivo: 1

Secretária Executiva: 1

Auxiliar de Dentista: 1

Soldador: 1

Vaqueiro: 1

Lavador: 1

Garçom: 1

Vendedor Externo: 1

Preencha seu cadastro no site da Acir e envie o currículo no link Estágio e Empregos.

SINE

Rua João Pessoa, 1373, Centro. Telefone: (66) 3421-2222 / Principal telefone: 3421-2000 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O CADASTRO NO SINE

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

– RG e CPF