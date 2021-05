Conheça 5 famosos que deixaram o vício do cigarro

Esta segunda-feira (31) é marcada pelo Dia Mundial sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.

Abaixo você acompanha uma lista com 10 famosos que enfrentaram uma batalha para acabar com o vício do cigarro.



Em um programa de TV, Juliana Paes deu uma boa notícia a seus fãs: ela parou de fumar! A atriz contou que não fumava muito, e já tinha deixado o cigarro industrializado:

“Sabe aquele cigarro que você enrola o tabaco natural na seda orgânica, achando eu, me enganando, que estava sendo menos prejudicial. (…) Mas aí tínhamos acabado de entrar em quarentena, sou super alérgica, me atacou uma bronquite, junto com uma sinusite, junto com tudo, e o fantasma da Covid junto. Falei: o que estou fazendo comigo? (…) Se eu não fizesse isso agora, quando vou fazer?

Em 2020, Ana Maria Braga, recém recuperada de um câncer no pulmão, contou que a quarentena causada pelo novo coronavírus a ajudou a parar de fumar:

“A pandemia me ajudou a parar de fumar, pensei que nunca fosse conseguir. É a tal coisa de traçar meta. É um vício. Tive a ajuda de uma médica e vontade própria também”, declarou a apresentadora.

Com hábitos tão saudáveis, é difícil imaginar que Gisele Bündchen já foi adepta do tabaco. Ela admitiu à People que ganhou o hábito de fumar para estar mais magra nas passarelas. Mas a bela resolveu deixar o vício em 2003, depois de perceber que não valia a pena arriscar sua saúde pela estética. E o corpo logo cobrou seu preço:

“Quando eu parei de fumar, ganhei quase sete quilos. E eu me prefiro assim. Nada vale mais que minha saúde”, afirmou.

Barack Obama começou a fumar ainda em sua adolescência e tentou largar durante sua primeira campanha à presidência, em 2008. Mas foi só em 2011 que sua mulher, Michelle Obama, revelou ao Huffington Post que ele estava livre do tabaco há um ano. Antes, ele já havia dito que estava parando de fumar por medo da mulher.

Ashton Kutcher costumava fumar 40 cigarros por dia e o que o ajudou a largar foi, surpreendentemente, um livro. Segundo o Mirror, o ator contou a uma revista que The Easy Way to Stop Smoking foi seu guia:

Eu li o livro. Ele te orienta e permite que você continue fumando enquanto lê, mas na página final diz: Agora, pare , então, eu fechei o livro e fiz isso! Mas eu continuo bebendo. Um passo de cada vez, né?