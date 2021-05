Conheça 7 frutas que ajudam a eliminar o inchaço

O inchaço, aquele que faz a gente parecer que tem uns quilinhos a mais do que na verdade temos, nada mais é que o resultado da retenção de líquidos pelo corpo e afeta principalmente pernas, mãos, pés, tornozelos e barriga. Pode chorar!

E não é só isso, o inchaço corporal pode ocorrer por vários motivos, sendo a alimentação o principal deles. De acordo com Cintya Bassi, nutricionista do Hospital e Maternidade São Cristóvão, as fontes de sódio são as maiores vilãs.

“Quando o nível desse mineral no organismo está elevado, alguns mecanismos são ativados com o objetivo de aumentar a quantidade de água e normalizar a situação”, diz.

Nesse caso, o mais indicado para diminuir a retenção de líquidos pelo corpo é evitar alimentos enlatados, congelados, queijos amarelos, embutidos como presuntos, salsichas e demais alimentos industrializados.

“Até o sal de cozinha deve ser diminuído. Lembrando que bebidas alcoólicas também devem ser evitadas, pois contém teor de sódio considerável, favorecendo a desidratação e inchaço”, explica a nutricionista.

Segundo Cintya, existem frutas com poder diurético e que também possuem uma boa quantidade de nutrientes que facilitam a eliminação de líquidos, como: melancia, melão, abacaxi e pera.

“Seus nutrientes (potássio, magnésio, vitaminas do complexo B e água) juntos aumentam o fluxo de urina e ajudam a eliminar toxinas com a renovação de líquidos corporais”, diz a nutricionista.

Gostou da dica e quer se livrar do inchaço? A nutricionista lista as frutas diuréticas mais conhecidas e explica o poder de cada uma delas.

Melancia – Essa fruta é conhecida pelo alto teor de água, o que a torna aliada da hidratação. Além do poder diurético, possui licopeno, uma substância que auxilia na prevenção contra o câncer, especialmente de próstata e mama.

Melão – Esta também é uma fruta diurética, que possui ainda propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento do corpo. Pelo alto teor de potássio, possui também ação cardioprotetora, ajudando a equilibrar os níveis de pressão arterial e fibras que auxiliam na regulação do intestino, melhorando também o desconforto causado pela constipação.

Abacaxi – Rica nos nutrientes que auxiliam no combate a retenção de líquidos, essa fruta ainda é rica em fibras que melhoram o funcionamento intestinal, diminuindo o inchaço abdominal e possui também uma enzima chamada bromelina, que auxilia na digestão.

Pera – Além de auxiliar na eliminação de líquidos do organismo, possui pectina, uma fibra também relacionada ao melhor funcionamento intestinal e que esta envolvida no controle glicêmico e do colesterol.

Maçã – É uma fruta diurética natural, graças à quantidade de potássio e vitamina B6 e assim como a pera possui pectina;

Limão – Também é rico em potássio, fibras, manganês e é conhecido por reforçar o sistema imunológico graças à quantidade de vitamina C.

Coco – Possui ótima quantidade de potássio e magnésio em sua água, o que auxilia na eliminação de líquidos. Para quem deseja eliminar o inchaço à nutricionista ensina uma receita incrível de suco diurético:

Ingredientes

¼ prato de sobremesa de couve manteiga, higienizada e picada, 1 fatia grossa de melão, 250 ml de água de coco, 1 colher de sopa de hortelã, higienizado e picado¼ de colher de sopa de suco de limão¼ de maçã, e cubos de gelo

Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador, até que a mistura fique homogênea. Acrescente adoçante a gosto e beba em seguida.