Conheça as tendências de unhas para 2021

É hora de deixar sua criatividade correr solta. E quando olhamos para as tendências dominantes de unhas no Instagram, está tudo colorido. Até os clássicos estão sendo reeditados.

1. Tendências de unhas no Instagram: francesinha moderna

A unha francesinha é e continua a ser uma das favoritas do design de unhas. Mas o clássico definitivamente não é usado como nos anos 90 e 2000. Lembramos como se fosse ontem: uma forma angular, uma base clarinha e cada unha é adornada com uma ponta branca.

A manicure francesinha moderna, por outro lado, brilha em cores vivas e a ponta da unha não precisa mais ser monótona. A forma angular agora é oval ou amendoada. E para a base, preferimos usar verniz incolor para que a unha natural brilhe.

2ª Uma unha de cada cor em tom pastel

As unhas arco-íris já eram uma verdadeira tendência de unhas no Instagram no ano passado. Este ano preferimos a versão mais sutil em tons pastéis. O princípio é simples: pinte cada unha com uma cor pastel diferente de sua escolha. A tendência pode ser perfeitamente combinada com a tendência das unhas francesas modernas.

3. Blue Nails

Azul é A cor de esmalte para 2021. Não importa se é aplicado na unha inteira ou parcialmente. Preferimos usar tons de azul claro, mas intensos, ou seja, com uma pequena quantidade de branco, para não parecerem muito pastéis.

4. Linhas finas

É certo que você precisa de uma mão firme para esta tendência de unhas. Para as linhas finas, vale a pena usar um pincel muito fino. Use um pequeno prato ou filme plástico para ajudá-lo e coloque uma gota de tinta de esmalte nele. Isso evitará que você pegue muito esmalte do frasco com o pincel.

5. Tendências das unhas no Instagram: flores

As flores estão invadindo a nail art neste ano. Para fazer em casa é muito simples. Basta mergulhar as costas de um pincel de maquiagem estreito ou as pontas de um grampo no esmalte e depois aplicar pontos nas unhas.