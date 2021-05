Conheça os cinco animais que estão ameaçados de extinção

Animais ameaçados de extinção são aqueles que correm risco de desaparecer de maneira definitiva do nosso planeta, ou seja, de tornarem-se extintos. Apesar de ser relativamente comum na natureza, atualmente, o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), existem mais de mil espécies com risco de extinção no Brasil. Isso é muito mais triste, quando temos em mente que o Brasil é o país com a biodiversidade mais rica do mundo.

Tráfico de animais, queimadas, desmatamento, construção de hidrelétricas, poluição e caça predatória são os principais motivos que levam o Brasil a ter altos números de animais em extinção. As pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos cem anos, e um número crescente de espécies de animais correm o risco de extinção. Confira os 5 animais que estão em extinção e podem sumir nos próximos anos.

1. ONÇA-PINTADA

A onça-pintada é o maior felino das Américas, está na lista das espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. É uma espécie que pode ser encontrada em diferentes biomas brasileiros, porém é considerada um símbolo do Pantanal. É difícil estimar a população na Amazônia e no Pantanal, mas na Mata Atlântica e na Caatinga a espécie está ameaçada.

As principais causas que ameaçam a extinção da onça-pintada está relacionada à caça por fazendeiros para proteger seus rebanhos, além disso, sofre com a destruição do seu habitat, sua pele tem grande valor no mercado mundial e compromete a conservação da espécie.

Atualmente, estima-se que sua população não ultrapasse 10.000 indivíduos.

2. LOBO-GUARÁ

O lobo-guará é um animal que também se encontra na lista dos animais com risco vulnerável de extinção e tem como habitat os biomas do Cerrado e do Pampa. Esse animal é considerado o maior mamífero canídeo nativo da América do Sul. A causa mais comum para a redução desta espécie está relacionada ao desmatamento das vegetações.

Estima-se que nos Pampas, atualmente, exista uma população média de apenas 50 animais.

3. TAMANDUÁ-BANDEIRA

O tamanduá-bandeira é um animal que está classificado como vulnerável e pode ser encontrado na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Atualmente, a população de tamanduás-bandeira está diminuindo. Ele vem sofrendo com desmatamento e queimadas das regiões destinadas às plantações ou criação de gado.

4. PANDA-GIGANTE

Os pandas-gigantes vivem na região centro-sul da China. São mais de 2500 indivíduos vivendo em pontos isolados, o que acarreta um obstáculo ainda maior para o acasalamento e coleta de alimentos desses animais. A dificuldade para promover a reprodução dos pandas são enormes, porque as fêmeas só entram no cio uma vez por ano, por no máximo três dias.

Em 2005, em projetos de reprodução em cativeiro, a espécie reproduziu 25 filhotes.

5. MICO-LEÃO-DOURADO

O mico-leão-dourado habita a Mata Atlântica e sofreu durante décadas com o desmatamento e o tráfico de animais. O que resultou ainda mais na eliminação da espécie ao longo das últimas décadas. Ainda existem poucas versões nas florestas do estado do Rio de Janeiro.

Com o apoio de projetos nas unidades de conservação onde se encontram, a situação tende a melhorar. Porém, a espécie está ainda classificada em perigo de extinção.

CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS EM EXTINÇÃO

Para classificar o nível do perigo de extinção dos animais, o ICMBio adotou o padrão utilizado pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). Considerando desta forma três grandes categorias compostas de outras subcategorias:

Extinto: extinto da natureza;

Ameaçada: vulnerável, em perigo e criticamente ameaçada;

Baixo risco: dependente de conservação, quase ameaçada, pouco preocupante.