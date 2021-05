Corpo com pés e mãos amarrados é encontrado em matagal

O corpo de um homem de 28 anos, identificado como Luiz Henrique Oliveira de Souza, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (06) em um matagal no bairro Monte Carlo, município de Tangará da Serra (MT). Ele estava com as mãos e os pés amarrados e com sinal de disparo de arma de fogo na cabeça.

De acordo com o Tenente Natan, os policiais foram acionados após um popular encontrar o corpo na região.

Ao chegar ao local, notaram que o corpo tinha sinal de disparo e que a vítima já tinha passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo, o que leva a polícia a acreditar que se trata de uma execução.

O local em que o corpo foi encontrado é um bairro novo, por isso ainda há algumas regiões com muito mato.

A Politec, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local.