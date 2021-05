Corpo de mulher é encontrado dentro de vala submerso de água

Um corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma vala na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Parque das Araras em Sinop – MT.

A vítima foi identificada sendo Marta Alves dos Santos Sanches de 36 anos.

Ela e o esposo são do município de Cláudia e estavam na casa de um familiar.

De acordo com os primeiros depoimentos recebido pela Polícia local, Marta teria saído de casa por volta das 21h e como ela não retornou, às 1h30 foi iniciado as buscas.

Pela manhã, populares avistaram o corpo em uma vala com uma considerada quantidade de água sobre a vítima, na Avenida das Sibipirunas com Pinheiros.

Ainda conforme as investigações, não havia lesões no corpo da vítima, as joias estavam todos no seu corpo e conforme informações do esposo não houve brigas entre o casal.

A Polícia segue com a investigação do caso.