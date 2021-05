CPI da Covid ouve diretor do Butantan hoje

Os trabalhos da semana da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 encerram nesta quinta-feira (27), com depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A oitiva teve início às 9h.

O Instituto Butantan desenvolve, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, a CoronaVac, vacina responsável por 65% das doses de vacinas aplicadas no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde.

O depoimento de Dimas Covas ajudará a esclarecer o episódio da compra da CoronaVac por parte do Ministério da Saúde. Espera-se que o diretor reforce a tese de que o Butantan buscou viabilizar antecipadamente as vacinas no Brasil, mas que essa negociação não teria encontrado respaldo no governo federal até o final de 2020.

Acompanhe: