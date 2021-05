Criança de 4 anos compra R$ 13 mil em picolés do Bob Esponja no cartão da mãe

Apaixonado pelo Bob Esponja, o pequeno Noah Ruiz, de 4 anos, deu um susto em sua mãe no último fim de semana: pediu 918 picolés do personagem usando a conta dela na Amazon Prime. O preço da brincadeira? Cerca de US$ 2.619, o equivalente a R$ 13,6 mil.

Jennifer Bryant contou à CNN americana que o filho usou seu computador para fazer aula online porque o iPad dele não estava funcionando. Distraída com outras tarefas, ela não percebeu quando ele acessou a conta dela na Amazon Prime – dividida com irmã – e fez o pedido de 51 pacotes de picolés do Bob Esponja.

Ela só descobriu a peripécia quando recebeu uma ligação da irmã avisando sobre a chegada de três caixas, pesando 31 kg cada, e com necessidade de refrigeração imediata.

Vaquinha virtual

A Amazon não pôde pegar os picolés de volta porque foram comprados de um vendedor terceirizado. Estudante e mãe de três filhos, Jennifer não fazia ideia de como pagar a conta de R$ 13 mil pelos picolés.

Ela teve ajuda de uma amiga, que começou uma vaquinha virtual na plataforma GoFundMe. Em menos de 24 horas a meta foi batida e as doações não pararam.

O dinheiro a mais, segundo Jennifer, será investido na educação dos filhos e no tratamento de Noah, diagnosticado com Desordens do Espectro Autista (DEA).