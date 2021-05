Criança de três é agredida até a morte dentro de apartamento em bairro nobre

A polícia investiga a morte de um menino de 3 anos, que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa, no décimo andar de um prédio na alameda Joaquim Eugênio de Lima, no bairro dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, por volta das 12h desta segunda-feira (10). A suspeita é de que ele foi vítima de agressão.

A Polícia Militar foi acionada pela irmã da vítima, uma menina de 13 anos. O menino, Gael, foi encontrado com diversos hematomas pelo corpo e sem batimentos cardíacos.

Uma equipe do Samu tentou reanimar a criança, que foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa, mas morreu antes mesmo de chegar ao local, conforme relato de um dos médicos ao Cidade Alerta, da Record TV. Segundo o relato, a avó e a irmã receberam os socorristas e disseram que não sabiam o que tinha acontecido com o menino.

A mãe da criança foi encontrada em estado de choque no banheiro da residência. Após saber da morte do filho, ela foi levada ao hospital do Mandaqui, sob escolta policial, para passar por avaliação psicológica. O caso será investigado pela 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no Cambuci, no centro da capital. A perícia no apartamento já foi realizada.