Duas crianças são atropeladas enquanto brincavam na Avenida Brasil

Duas crianças ficaram feridas após serem atropeladas na Avenida Brasil no fim da tarde deste sábado (1), no Bairro São Sebastião II, em Rondonópolis (MT). Conforme informações, o menino de 10 anos e a menina de 8 anos brincavam na Avenida no momento do acidente .

O motociclista disse que no momento do acidente estava acontecendo uma carreata na cidade com uma fila de carros, momento em que foi surpreendido pelas crianças que atravessaram a via.

O condutor da moto disse que não conseguiu parar a moto a tempo e acabou batendo nas crianças.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas. Todos os três envolvidos na colisão foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.