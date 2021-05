Crise na Índia deve afetar a distribuição de vacinas na América Latina

O registro de casos e mortes por covid-19 na Índia pode reduzir a oferta de vacinas na América Latina e no Caribe durante os meses de maio e junho, alertou o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa, nesta quarta-feira (5).

Os mais atingidos podem ser Haiti, Nicarágua e Bolívia, que deveriam receber doses do Serum Institute of India (SII), maior fabricante mundial de vacinas, no final de maio.

Além disso, se a Índia continuar a dificultar a exportação de vacinas, poderá haver um impacto nas campanhas de imunização em outros países latino-americanos em maio e junho, informou Barbosa.

O Serum Institute of India tem um contrato para fabricar e entregar milhões de vacinas ao mecanismo Covax, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e criado para garantir o acesso à vacina a países de baixa renda.

No entanto, o aumento das infecções na Índia levou o governo indiano no mês passado a restringir as exportações para atender à sua própria demanda doméstica.

Diante dessa situação, explicou Barbosa, há uma negociação de “alto nível” com o governo da Índia para se chegar a um acordo que permita que parte da produção do Sorum Institute seja enviada para o exterior pelo mecanismo Covax, enquanto a outra parte da produção iria para as necessidades internas.

Mesmo que tal acordo seja alcançado, a oferta de vacinas disponíveis na América Latina pode diminuir temporariamente, disse Barbosa.

No momento, a situação na Índia já causou um déficit de 90 milhões de doses em Covax apenas durante o mês de abril, a GAVI Vaccine Alliance, um dos grupos que apóia esse mecanismo, detalhou nesta sexta-feira em um comunicado. Além disso, ele alertou que se os atrasos continuarem em maio, o mecanismo da Covax enfrentará “desafios significativos no curto prazo”.

No total, 49 milhões de doses já foram distribuídas em todo o mundo através do mecanismo Covax, das quais 29 milhões vieram do Serum Institute of India.

Segundo dados da OPAS desta quarta-feira, em 31 países da América Latina e do Caribe mais de 11,4 milhões de pessoas foram vacinadas.