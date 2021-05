Cuiabá tem alta na taxa de ocupação de UTIs infantil

O último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde de Cuiabá mostra um aumento nas internações em UTIs infantil Covid-19.

Em um intervalo de duas semanas, subiu de zero para seis o número de crianças hospitalizadas em razão de complicações causadas pelo vírus.

O documento foi divulgado nesta quinta-feira (27), mas traz dados relativos ao período entre os dias 8 e 22 de março.

Enquanto as UTIs infantil apresentaram alta considerável, as ocupações em UTIs adulto (saindo de 75,6% para 76,6%) e enfermarias (de 43,1% para 44,3%) não sofreram grandes oscilações no período analisado.

O boletim também traz dados gerais da pandemia na Capital, sempre analisando esse intervalo de tempo (dias 8 a 22 de maio).

Neste período, foram notificados 1.444 casos da doença, 215 internações e 87 óbitos.

A média de casos das duas últimas primeiras semanas de maio (722) foi inferior ao das duas primeiras semanas do mês (788).

Entretanto, a média de casos semanais saiu de 1060 neste mesmo período quando analisado o ano de 2020, para 1.889 registros no ano de 2021.

Ainda conforme as análises da Saúde do Município, o número de mortes nos primeiros cinco meses de 2021 (1.631) é maior que o ano de 2020 (1.191).

Entre os pacientes internados com evolução do caso, 41,3% dos idosos, 17,1% dos adultos, e 9,4% das crianças e adolescentes foram a óbito.