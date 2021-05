Custo da safra de algodão deve ser maior neste ano, prevê Imea

O planejamento para a próxima safra (21/22) de algodão em Mato Grosso (MT) já começou a ser feito e as compras de insumos tendem a se intensificar no próximo semestre. As informações são do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA).

Conforme os economistas do Imea, o custo de produção vem aumentando desde o mês de dezembro de 2020 e em abril o Custo Operacional Efetivo (COE) alcançou a marca de

R$ 12.805,84 por hectare, avanço de 3,33% no comparativo mensal.

“É importante que o produtor esteja atento ao ponto de equilíbrio da pluma e, para que consiga cobrir seu COE, considerando a mesma produtividade da safra 20/21 de

116,20 arroba/por hectare, é preciso que negocie a sua produção a uma média de R$ 110,21 por arroba, alta de 4,31% ante a março” explicam os economistas.