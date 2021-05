Delegado Claudinei entrega veículos para a Polícia Civil de Rondonópolis

Após formalizar com a Diretoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), em Cuiabá, a aquisição de um Fiat Toro e um furgão da marca Renault para transportar presos, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) fará a entrega dos veículos, na manhã desta sexta-feira (28), às 9 horas, em Rondonópolis, na frente da 1° Delegacia de Polícia (DP) – Plantão. As chaves serão entregues ao delegado regional, Thiago Damasceno, com a presença de investigadores e escrivães.

Os carros foram adquiridos por meio de emendas parlamentares no valor total de R$ 400 mil. O furgão, para o transporte de presos, será destinado à 1° Delegacia de Polícia Civil (DP) – Plantão. É um veículo inédito no estado de Mato Grosso. De acordo com o delegado-geral Mário Dermeval, já foi elaborado um projeto para aquisição de 18 novas viaturas do mesmo modelo para atender a região metropolitana e as regionais de Mato Grosso.

Emendas – O deputado Claudinei, em 2020, destinou o valor de cerca de R$ 1,8 milhões para a PJC que, também, realizou a aquisição de carteiras funcionais e distintivos aos servidores, mobílias e equipamentos. Neste ano, ele se comprometeu a reforçar a instituição com o valor de R$ 1,7 milhão para fortalecer e contribuir com os trabalhos dos policiais civis.

Veículo – Uma das características do furgão é que possui três lugares dianteiros e quatro no meio do veículo que servirão para os policiais civis serem transportados em situações operacionais e administrativas, com total conforto. Também, conta com duas celas com capacidade de acomodar quatro presos, para o devido translado para as unidades prisionais com a máxima segurança aos servidores.