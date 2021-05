Deputada e prefeito visitam Unemat e vão em busca de recursos para implantação de cursos

Ainda com o foco no melhoramento da educação no Vale do Arinos, a deputada estadual Janaina Riva (MDB), acompanhada do prefeito de Juara, Carlos Sirena, e do vereador Luciano Olivetto, visitou na tarde desta quarta-feira (12.05) o campus da Unemat no município para debater com a direção e corpo docente da instituição o fortalecimento da unidade.

Durante a visita, a parlamentar recebeu da diretora político-pedagógica e financeira da Unemat no Campus de Juara, professora Ana Maria de Lima, demandas como mais recursos para abertura de novos cursos.

“Eu acredito na Unemat e no acesso dos mato-grossenses ao nível superior por meio dela. Hoje é o meu segundo dia dessa visita de trabalho à Região do Vale do Arinos e fiz questão de vir ao campus para tratar do melhoramento da estrutura que atente não só Juara, mas toda a região. O que estamos debatendo agora é quem sabe a viabilização de uma parceria entre Estado e Prefeitura Municipal para abertura desses novos cursos. Eu e o prefeito Carlos Sirena vamos marcar uma audiência com o governador Mauro Mendes para tratar do assunto”, disse a deputada.

O prefeito Carlos Sirena enalteceu e agradeceu a atuação da deputada Janaina na busca de recursos e obras de infraestrutura para Juara. “Eu hoje tenho que dar esse depoimento. Juara mudou bastante o conceito de política e tomara que isso permaneça. Todas as vezes que nós recorremos à deputada Janaina ela nos ajudou. Quem tiver sentado na cadeira de prefeito tem que reconhecer a atuação da Janaina, se não seria injusto. No final do ano nós tivemos a recuperação de um recurso de R$ 3,5 milhões para pavimentação por meio da atuação dela, que ela ‘pegou pelo rabo’ no dia 31 dezembro e trouxe de volta para nós. Então tem que ser grato e reconhecer a atuação da deputada por uma questão de justiça. Tem uns pleitos bem ambiciosos de pavimentação de bairros que também já estão adiantados e estivemos em Cuiabá com a deputada para tratar disso, o aeroporto dentre outros que precisam ser reconhecidos”, ressaltou o prefeito.

Nesta quinta-feira (13.05) a deputada segue para Juína, onde conhece as obras do Hospital Regional junto ao governador Mauro Mendes.