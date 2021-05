Deputado Claudinei destina emenda para o Centro de Reabilitação Louis Braille de Rondonópolis

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) visitou o Centro de Reabilitação Louis Braille, em Rondonópolis, nesta sexta-feira (21), para conhecer os trabalhos desenvolvidos com os alunos portadores de deficiência visual e múltiplas deficiências (com microcefalia, problemas com a coordenação motora, dificuldades com a fala, entre outros). A metodologia educacional aplicada e a estrutura do prédio da instituição também foram apresentadas ao parlamentar pelos representantes da entidade.

A unidade conta com 14 salas de aulas, salas para a diretoria, professores e de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE). Também, possui laboratório de informática, cozinha, biblioteca, espaço para leitura, banheiro adequado à educação infantil e para os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, alojamentos, almoxarifado e pátio descoberto para o desenvolvimento de atividades esportistas.

Reivindicação

Em relação a quadra de esportes, os representantes da instituição solicitaram apoio ao deputado para que pudessem finalizar a construção do espaço que ficou inacabado desde 2010. Outro pedido foi o parlamentar articular junto à Energisa a possibilidade de inserir o valor de apoio, por parte da população interessada, na fatura junto com a tarifa de energia, para contribuir com o Centro de Reabilitação.

“Em relação a quadra de esportes, vamos ver como podemos ajudar, sendo que os alunos chegam a treinar em espaços cedidos por outras unidades escolares ou praças da cidade. Sem contar que este Centro já conta com três medalhistas paraolímpicos e, isso, é muito positivo. Também, vamos articular com a Energisa para verificarmos essa situação da tarifa de energia. Seria um reforço para ajudar financeiramente essa importante instituição, sem fins lucrativos, que atendem este público específico e, principalmente, que estão inseridas em situação de vulnerabilidade. Já vamos tomar as providências e espero que dê certo”, declara Claudinei.

Emenda – Na oportunidade, o deputado formalizou a entrega de ofício de emenda parlamentar de R$ 40 mil a ser destinada à instituição para a aquisição de mobílias, equipamentos e utensílios necessários. A diretora Fernanda Moreto recebeu o documento juntamente com os outros integrantes da unidade, sendo o Alexandre Moreira, Éder Koike, Dirceu Capeleto e Bárbara Luza.

“Este Centro faz um importante trabalho. Passamos a nossa emenda de R$ 40 mil que havíamos prometido e já encaminhamos para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) de Mato Grosso. Esperamos que o governador libere o quanto antes, quem sabe até o meio do ano, para que essa instituição possa continuar desenvolvendo as atividades com o público”, frisa Claudinei.

“Agradecemos muito por ter nos prestigiado com essa emenda, com essa ajuda, que é muito importante para que a instituição possa continuar com os seus programas e fazer os atendimentos com mais de 200 pessoas com deficiência visual e outras múltiplas deficiências. Parabéns por nos ajudar, a comunidade e realmente quem precisa. Estamos muito felizes”, ressalva a diretora do Centro.

Entidade – Fundada desde 1983, o Centro de Reabilitação é uma entidade beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos, que atende mais de 200 pessoas de Rondonópolis e região. Para se manter, a unidade conta com recursos públicos e a ajuda da sociedade civil organizada. Atualmente, tem turmas nos períodos da manhã e tarde para atender os alunos que são incluídos em programas, conforme a limitação específica de cada um. As principais atividades desenvolvidas são nas áreas da música, esportes, braille, informática e locomoção com bengala para contribuir com o desempenho das pessoas atendidas.