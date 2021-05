Deputado cobra explicações e Seduc nega irregularidade em apostilas

A Secretaria Estadual de Educação divulgou nota negando irregularidades na aquisição de apostilas destinadas aos estudantes da rede pública. A denúncia foi feita por um professor de Várzea Grande, através das redes sociais, e a nota foi divulgada após o anúncio de um pedido de explicações do deputado Lúdio Cabral (PT). O parlamentar questionou o fato das apostilas apenas reproduzirem o conteúdo de livros distribuídos gratuitamente pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).

O vídeo foi compartilhado no perfil do Sintep-MT no facebook. Nele um professor mostra que o conteúdo das apostilas do governo de MT é idêntico ao dos livros já distribuídos pelo PNLD. O autor da denúncia questiona o plágio e indaga: ‘Não seria mais viável ter usado o dinheiro gasto nas apostilas para adquirir chips e pacotes para que os estudantes acessem a internet ?’.

No requerimento à Seduc, Lúdio Cabral cobra informações sobre o processo licitatório, o contrato, a quantidade de apostilas fornecidas e o valor pago pelo governo de Mato Grosso. “Precisamos saber quanto dinheiro o governador gastou para simplesmente copiar o conteúdo dos livros didáticos que já são distribuídos gratuitamente a todos os estudantes da rede estadual pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”.

“Quando entramos com ação judicial para impedir que a Seduc gastasse R$ 170 milhões em apostilas e privatização da formação dos professores, o governo afirmou que havia anulado a licitação. Como foram compradas então essas apostilas mostradas pelo professor no vídeo? O governo precisa responder a isso”, afirmou Lúdio.

RESPOSTA

Na nota pública a Seduc acusa o Sintep-MT de distorcer a verdade e nega que tenha gasto R$ 77 milhões na aquisição das apostilas.

Conforme o Governo, houve um acordo de doação para a reprodução do conteúdo e o Estado investiu R$ 2,8 milhões na impressão do material.

A Seduc também informa que após a entrega as apostilas passam a ser propriedade dos alunos, que não precisarão devolvê-las posteriormente como ocorre com os livros do PNLD.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pela Seduc:

Em relação ao vídeo gravado por um membro do Sintep, denunciando suposta compra desnecessária de apostilas, a Secretaria de Estado de Educação esclarece que:

1 – Os livros distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) são destinados às escolas, e não contemplam todos os alunos da rede estadual, ou seja, o acesso é limitado. Além disso, o livro tem que ser devolvido para ser reutilizado pelos próximos três anos.

2 – Já as apostilas adquiridas pela Seduc são destinadas a 100% dos estudantes, e passa a ser de propriedade dos alunos. As apostilas são completas e universaliza o acesso ao conteúdo didático. Ou seja, todo ano o aluno recebe um material novo e individual.

3 – A aquisição das apostilas ocorreu via processo de licitatótio, com doação do material didático por parte da editora. O Estado apenas pagou pela impressão. Ao contrário do divulgado pelo sindicalista, até o momento a Seduc investiu R$ 2,8 milhões no material, e não R$ 77 milhões.

A Seduc lamenta a costumeira radicalização e distorção da verdade feita pelo Sintep, por desconhecer o projeto pedagógico que está sendo implantado no estado. Infelizmente, o sindicato não tem a capacidade de reconhecer os avanços que estão sendo realizados em prol da Educação, o que destoa da maioria dos profissionais que já estão sentindo na prática essas melhorias.