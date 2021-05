Deputado defende derrubada de veto sobre vacinas para professores

O deputado Thiago Silva (MDB) tem defendido junto aos colegas parlamentares que a Assembleia Legislativa derrube na próxima semana o veto ao 4º parágrafo da lei 11.367/2021 com objetivo de garantir a vacinação dos profissionais da educação antes de iniciar o período das aulas presenciais.

No último dia 10 o governo sancionou a lei que considera a educação como atividade essencial, porém vetando a necessidade de vacina para os educadores retornarem às suas atividades letivas.

De acordo com o deputado Thiago, o governo já havia sinalizado que após os profissionais da segurança seriam vacinados os servidores da educação e a sociedade tem cobrado uma resposta. “Sabemos que os profissionais da educação irão ter contato diário tanto com servidores, alunos e toda a comunidade escolar e nada mais justo que o Estado possa priorizar de forma imediata a vacinação conforme já havia anunciado. O combinado não sai caro.”, disse Thiago.

A professora Eliane Xavier também acredita que os servidores da educação precisam desta vacina, pois irá dar maior tranquilidade para o trabalho. “A pandemia ainda não acabou e precisamos ser vacinados para trabalhar com segurança em prol da educação estadual”, disse.

O Estado vetou também dois incisos de autoria de Thiago, que previa que as merendas fossem servidas dentro das salas de aula para evitar aglomerações e o que determinava a abertura de janelas laterais para facilitar a circulação de ar durante as aulas.

Existe a possibilidade de uma terceira onda da Covid em Mato Grosso, confirmado pelo Secretário Estadual de Saúde Gilberto Figueiredo e dessa forma o deputado Thiago defende que a vacinação dos profissionais da educação ocorra antes da volta às aulas.

Thiago Silva acredita que a Assembleia tem o dever de derrubar este veto, pois mostrará o compromisso do parlamento com a categoria da educação, que tanto já foi prejudicada na pandemia. “Já estamos a mais de um ano sem aula e para não termos mais prejuízos para a educação de Mato Grosso, precisamos juntos derrubar este veto e garantir a vacina para os servidores. Vamos continuar nossa luta para que a retomada das aulas seja feita de forma segura, com as medidas de biossegurança e a vacinação de todos os profissionais da educação”, disse Thiago Silva.

O deputado finaliza afirmando que mesmo que o Governo tenha a autorização da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) para a vacinação dos profissionais da educação, é preciso ter essa segurança em lei, por isso a necessidade da derrubada do veto.