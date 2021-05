Deputado participa de carreata pró-Bolsonaro em Rondonópolis

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizam neste sábado (1), em Mato Grosso, carreatas em defesa do Governo Federal e do voto impresso auditável. As manifestações também acontecem em todo o país.

Em Rondonópolis, a concentração está marcada para às 15 horas, no CAIS, e contará com a participação do deputado federal e vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, José Medeiros (Podemos).

Apontado com uma das principais lideranças da direita de Mato Grosso, Medeiros convoca todos os apoiadores e simpatizantes do presidente Bolsonaro para saírem às ruas em defesa do Governo Federal e a democracia.

“No Dia do Trabalho vamos sair às ruas para participar das carreatas em defesa do presidente e da democracia. Em todas as cidades de Mato Grosso terá uma manifestação de apoio às políticas públicas implementadas pelo presidente. Por isso, estamos convidando todos, pois vamos reafirmar a nossa confiança no presidente Bolsonaro, que vem sendo atacado por setores e forças políticas ligadas à esquerda”, disse o parlamentar.

Além do ato pró-Bolsonaro, Medeiros frisa a importância da direita de Mato Grosso e todos os simpatizantes da gestão Bolsonaro caminharem unidos para barrar o avanço dos movimentos contrários ao presidente e ao país. “A união da direita em nosso estado é principalmente para atuarmos juntos em defesa de políticas públicas que possam melhorar a vida do cidadão.

Concomitante a isso, temos a missão de defender o governo Federal, pois nunca um presidente fez tanto por Mato Grosso e pelo Brasil como o presidente Bolsonaro. Infelizmente, se apropriam das ações do governo Federal, principalmente as de combate à pandemia, e atacam o presidente já pensando no processo eleitoral de 2022. As manifestações de apoio vão mostrar que o povo mato-grossense e brasileiro está ao lado desse governo”, declara o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal.

Em Cuiabá, a concentração da carreata está marcada para 15h, na Praça das Bandeiras, no Centro Político Administrativo.