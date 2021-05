Deputado quer vacinação para conselheiros tutelares e líderes comunitários

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) quer que o Governo de Mato Grosso inclua nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 os conselheiros tutelares e também as lideranças comunitárias. O pedido foi formalizado nas indicações 2474 e 2592 de 2021, apresentadas nesta semana na Assembleia Legislativa.

Thiago Silva argumenta que os conselheiros tutelares e líderes comunitários trabalham com exposição constante ao contágio da COVID-19, tendo em vista que no exercício de suas funções vão de encontro a diversas famílias em diferentes bairros, sendo de extrema importância a inclusão como prioridade no recebimento da vacina.

“Precisamos ter um olhar especial sobre a vacinação de conselheiros e os líderes comunitários que estão sempre em contato com a comunidade recebendo as demandas das famílias e auxiliando neste momento de pandemia”, argumenta o deputado Thiago Silva.

Segundo o deputado, ocorreu o aumento na carga de trabalho desses profissionais por conta do alto número de denúncias de abusos contra crianças e adolescentes, e demandas da população em geral.

A conselheira tutelar em Cuiabá Marcia Alessandra comenta que diante das funções realizadas o Governo precisa dar essa prioridade, pois diariamente existem novas demandas que acabam expondo os conselheiros.