Deputado Thiago Silva defende prioridade para caminhoneiros na vacinação

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) fez a indicação 2475/2021 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que os caminhoneiros possam ser incluídos na prioridade do Plano Estadual de Vacinação. De acordo com o deputado, os caminhoneiros são os responsáveis por auxiliar diretamente na logística e no fortalecimento da economia estadual.

“O transporte de carga é considerado atividade essencial durante a pandemia. O caminhoneiro é o responsável pelo transporte, encontrando-se em risco de contato com o vírus da Covid-19, sendo necessária a inclusão dessa importante categoria como prioritária para o recebimento da vacina”, argumenta o deputado Thiago Silva.

Segundo o caminhoneiro Emílio Loss, essa pauta precisa estar em debate, pois o caminhoneiro carrega a nação e precisa estar amparado pelo sistema de saúde nacional. “É grande o número de contaminações e mortes de caminhoneiros e precisamos desse amparo da Secretaria de Saúde”, disse.

Thiago Silva concorda que os caminhoneiros devem ser incluídos entre as categorias que devem ser vacinadas com prioridade. “Acredito que seja uma iniciativa estratégica a inclusão dos caminhoneiros sob o ponto de vista da manutenção do abastecimento de alimentos, combustíveis e insumos hospitalares. Ou seja, o caminhoneiro é essencial, não parou em nenhum momento na pandemia e precisa da imunização para transportar a produção de Mato Grosso”, finaliza Thiago.