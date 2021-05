Deputados articulam para que MT tenha censo demográfico próprio

Os deputados estaduais Janaina Riva (MDB) e Carlos Avalone (PSDB) estão articulando a possibilidade de Mato Grosso realizar, ainda neste ano, um censo demográfico.

A iniciativa foi pensada, uma vez que, na última semana, o Ministério da Economia divulgou não haver previsão orçamentária para que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realize a pesquisa em 2021.

Os dados populacionais do Censo são utilizados, por exemplo, para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e para uma série de outras transferências da União para estados e municípios. A última contagem da população foi realizada no Censo Demográfico de 2010.

Em Mato Grosso, a ideia passa por uma parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio) e uma universidade pública, seja ela estadual ou federal.

“Fomos procurados pela Fecomércio, conversamos sobre a possibilidade de Mato Grosso sair na frente e fazer o seu próprio Censo para que tenhamos noção da nossa população, da nossa economia, do nosso PIB [Produto Interno Bruto] e do desenvolvimento”, pontuou a deputada Janaina Riva.

“A realização da pesquisa é importantíssima, inclusive, do ponto de vista de investimentos, atrativos de empresas e geração de renda e emprego. Principalmente para um Estado que cresce na velocidade de Mato Grosso. Em 10 anos, temos praticamente um novo Estado, muito diferente daqueles que já têm consolidada a sua população, sua economia e que crescem de forma mais desacelerada. Nossa realidade é completamente diferente”, emendou.

Segundo a deputada, a principal preocupação é que hoje Mato Grosso não tem dados de sua real situação populacional.

Conforme a deputada, a proposta de realização do levantamento será levada ao presidente da Assembleia, Max Russi (PSB) e ao governador Mauro Mendes (DEM).

“Vamos apresentar uma proposta – que já nos adiantaram é praticamente metade do valor cobrado pelo IBGE. E vamos elencar a necessidade de Mato Grosso ter um censo atualizado e o quanto isso é importante para economia do Estado”, concluiu a parlamentar.