Deputados querem que retorno às aulas presenciais seja adiado

Vários deputados cobraram na quarta-feira (26) que o governo de Mato Grosso adie o início das aulas presenciais na rede pública de ensino, previsto para o próximo dia 7 de junho. O assunto deverá ser discutido por uma comissão indicada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

A medida foi anunciada na sessão ordinária desta quarta-feira, após mais um adiamento da votação sobre o veto do governador Mauro Mendes à proposta que previa a vacinação de todos os profissionais da Educação – como condição para a retomada das atividades presenciais.

Vários deputados destacaram que a lei que tornou a Educação um serviço essencial só foi aprovada por causa de uma emenda, de autoria de Thiago Silva (MDB), que exigia a vacinação e estabelecia outras medidas visando a segurança de alunos e professores. A lei foi usada pelo Governo para suspender o teletrabalho nas escolas e convocar o início das aulas presenciais para junho.

“Esta Casa só aprovou a Educação como serviço essencial por causa do parágrafo 4º, inserido pela emenda do deputado Thiago Silva. Sem esse parágrafo, prevendo a vacinação, não haveria quórum para a aprovação do projeto”, disse o deputado Alan Kardec (PDT) ao defender a derrubada imediata do veto.

O deputado Alan Kardec destacou que o retorno às aulas poderá acelerar a disseminação do coronavírus nas grandes cidades e também nas regiões rurais.

“Diferente do que ocorre na rede privada, onde muitas vezes os pais levam os filhos à escola, a maioria dos 400 mil alunos da rede pública usam o transporte público ou o transporte escolar. Nas comunidades rurais, por exemplo, o mesmo ônibus transporta alunos de várias regiões. Esse contato aumentará muito o risco de contaminações e a propagação da doença”.

TERCEIRA ONDA

Os parlamentares também ponderaram que o Estado tem registrado um aumento de casos de Covid-19, que o próprio Secretário de Saúde alerta para uma terceira onda da doença e que há uma nova cepa do vírus circulando no País.

“Nosso objetivo é evitar que os professores sejam forçados a voltar em plena terceira onda. A situação hoje é incompatível com o retorno. Nada impede que a programação para a retomada das atividades presenciais continue, mas sem a presença dos alunos”, disse Janaína Riva (MDB).

“Vamos conversar com o Governo para rever a data. Acreditamos que dentro de 30 dias já teremos vacinado todos os profissionais. Podemos esperar mais um pouco”, defendeu a deputada.

O deputado Thiago Silva disse que o presidente da ALMT já se comprometeu a compor a comissão com parlamentares que são ligados ao setor da Educação. No entanto, ele acredita que antes mesmo da discussão sobre a derrubada do veto o Governo deverá anunciar o adiamento do início das aulas presenciais.

“O presidente (Max Russi-PSB) achou melhor fazer essa comissão para chegar a um entendimento com o governo do Estado, pois sabemos que não há como voltar às aulas neste momento em que aumenta os casos”, explicou. “Eu acredito que o Governo fará um novo decreto, adiando a retomada das aulas presenciais. Se isso não acontecer vamos trabalhar pela derrubada do veto”.

Thiago Silva disse que ainda não há encontro agendado entre os representantes do governo e da Assembleia. Mas, conforme ele, isso deve ocorrer nos próximos dias e existe um compromisso da Mesa Diretora de que o veto será votado na próxima sessão se não houver acordo.

“A decisão certamente sairá antes do dia 7 de junho”, disse Thiago Silva referindo-se a data programada pela Secretaria Estadual de Educação para o retorno das aulas presenciais.

DO OUTRO LADO

Na manhã desta quinta-feira (27) a Secretaria de Educação de Mato Grosso publicou um comunicado reforçando que o retorno às aulas está mantido.

Leia na íntegra a publicação da Sedeuc-MT:

A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informa que mantém o planejamento de volta às aulas, tem acompanhado todos os índices da pandemia e orientado as escolas estaduais sobre protocolos de biossegurança nas unidades, como divulgado no plano de volta às aulas à sociedade e Imprensa no dia 20 de maio. Neste momento não há mudança sobre o planejamento de retorno às aulas para o dia 7 de junho. Os municípios classificados com RISCO MUITO ALTO não terão retorno das aulas na rede estadual de ensino.