Detran retoma atendimento presencial em todo Estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) irá retomar o atendimento ao público em todo Estado a partir de quinta-feira (6).

De acordo com o Departamento, a prioridade será dos contribuintes que já estavam com o atendimento agendado antes do fechamento temporário das unidades.

O Detran ainda reforça que o contribuinte deve ficar aos meios de contato informados no ato do agendamento, pois será por meio deles que as unidades entrarão em contato para informar a nova data e horário para o atendimento.