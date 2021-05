Deputado pede investimentos do Detran na Vila Operária e Colina Verde

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou a instalação de uma nova agência do Detran na grande Vila Operária em Rondonópolis. A reivindicação foi formalizada na indicação 4300/2.019, apresentada na Assembleia Legislativa, e também em reunião com o presidente do órgão, Gustavo Vasconcelos

Thiago disse que trabalha pela implantação da unidade desde que era vereador em Rondonópolis.

Ele destaca que a Vila Operária é o maior distrito do município e há muito tempo a comunidade pede esse investimento. “Cerca de 40% dos veículos de Rondonópolis se concentram na Vila Operária e essa é a nossa luta desde os tempos de vereador”.

“Estamos acompanhando de perto para que o Detran possa ampliar o atendimento e atender a população da Vila Operária, trazendo maior comodidade para a população de mais de 60 bairros”, disse o deputado Thiago.

Durante a reunião, o diretor do Detran considerou o pedido justo e disse que a indicação será atendida. Gustavo Vasconcelos informou que já enviou servidores para identificar e avaliar imóveis para sediar a nova unidade.

VISTORIA

Além de acompanhar o levantamento visando a escolha de um local para a nova unidade do Detran na Vila Operária, o deputado Thiago Silva também vistoriou a antiga sede do órgão no bairro Colina Verde. O prédio está abandonado e tem gerado reclamações dos moradores do bairro.

Thiago Silva realizou a vistoria ao lado do diretor local do Detran, Carlos Nazário, e pediu uma solução rápida.

“Sugerimos que seja feita uma reforma para que os serviços possam voltar a ser realizados nesta antiga sede”, disse o deputado.