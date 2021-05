DNIT recupera rodovias de região produtora de grãos em Mato Grosso

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avança na manutenção das rodovias federais ao sul de Mato Grosso, uma das principais regiões produtoras de grãos do Estado. Entre Rondonópolis e Pedra Preta, por exemplo, as equipes da Autarquia atuam na restauração da BR-364/MT. O serviço garante o melhor escoamento da safra, uma das maiores do Brasil. De lá saem as cargas que têm como destino o terminal de Santos (SP), de onde são embarcadas para o mercado internacional.

Essas ações são realizadas corriqueiramente ao longo do ano, em todo o Estado. As obras trazem mais conforto e segurança aos condutores que precisam pegar a estrada, seja utilizando veículos leves ou transportando a produção em carretas pesadas.

O DNIT também tem atuado na melhoria da Travessia Urbana de Jaciara, na BR-163/364/MT. No local foram executados diversos serviços, como a limpeza dos dispositivos de drenagem, a recuperação do pavimento e o corte da vegetação para melhoria da visualização das placas.

A região de Jaciara tem grande potencial turístico e recebe muitas pessoas que buscam a prática de esportes radicais, como rafting, canoagem e rapel em cachoeira.