Dois indivíduos foram presos nesta terça-feira (11) suspeitos de realizarem o crime de tráfico de droga em Tangará da Serra – MT.

Durante investigação, a Polícia Judiciária Civil chegou a um trio de pessoas suspeitas de estarem envolvidas com o tráfico, uma delas foi liberada e as outras duas confirmada a ação no crime.

Foi apreendido quatro celulares, uma arma de fogo, munições, dinheiro e droga de entorpecente pasta base.