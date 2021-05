Dois suspeitos são presos por furto de fiação elétrica

Duas ocorrências de furto de fiação elétrica foram registradas pela Polícia Militar (PM) em Rondonópolis (MT). Os dois casos aconteceram no centro da cidade e dois homens foram presos.

A primeira ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (26), onde a PM recebeu a informação de que em um imóvel estava havendo muito barulho. Ao chegar no local, a guarnição deparou com as portas do imóvel arrombadas.

O suspeito foi encontrado no momento em que tentava arrancar os fios de energia do imóvel.

O segundo caso aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (27) em um estabelecimento. O local é monitorado por uma empresa de segurança.

Os vigilantes acionaram a PM e apontaram o suspeito que estava em posse de um alicate e uma chave de fenda. As ferramentas foram usadas para o arrombamento e para cortar toda a fiação do prédio.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.