Droga e dinheiro é apreendido e suspeito do tráfico é preso

Um indivíduo foi preso nesta quarta-feira (19), suspeito de realizar o crime de tráfico de droga, a prisão foi realizada em frente a casa do meliante no bairro Vila União em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Sargento Rodrigo do Grupo CAR, através de uma denúncia anônima, a PM se deslocou ao bairro já mencionado e com êxito localizou o suspeito.

Foi feita busca domiciliar e encontrado uma grande quantidade de dinheiro e droga.

O indivíduo já possui passagens por ameaça e lesão corporal.

Diante dos fatos ele foi conduzido para a delegacia para se tomar as devidas providências.