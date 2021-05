Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na MT-344

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente na Rodovia MT-344 na noite deste domingo (2), em Dom Aquino (MT).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local encontrou uma das vítimas fora do veículo deitada no solo e pedindo socorro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, constatou os dois óbitos e socorreu a vítima que estava ferida no local em estado consciente.

A equipe da Polícia Judiciária Civil (PJC) e a Perícia Técnica também compareceram no local.