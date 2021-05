Dupla armada invade residência, amarra vítima e rouba carro

Dois indivíduos invadiram uma residência na noite desta sexta-feira (21), renderam a vítima e roubaram o carro da moradora da casa no bairro Parque do Bosque em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações, no momento em que a vítima chegava no seu carro para entrar na garagem, a dupla armada se aproximou e anunciou o assalto.

Adentraram para dentro da residência amarraram a vítima dentro do banheiro, em voz de ameaça eles pediram dinheiro e como ela não tinha eles roubaram o carro dela sendo um HB20 cinza e fugiram por rumo ignorado.

Instantes seguintes o marido da vítima chegou em casa e deparou coma esposa amarrada no banheiro.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente fizeram um cerco de rondas em toda a cidade e com êxito localizaram o carro momentos seguintes.