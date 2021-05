Dupla é presa suspeita de agredir e assaltar clientes em lanchonete

Dois jovens foram detidos pela Polícia Militar (PM) após um roubo em uma lanchonete no Bairro Planalto, em Jaciara (MT). A dupla é acusada de agredir uma das vítimas e agir o tempo todo de forma violenta durante o assalto. Com os suspeitos a PM apreendeu celular, roupas, dinheiro, entorpecentes e outros materiais.

A guarnição foi acionada e ao chegar no local do crime, as vítimas informaram que os suspeitos chegaram no comércio, pediram lanche, e logo após comer anunciaram o roubo em posse de uma arma de fogo de forma violenta.

Os suspeitos mandaram as vítimas deitarem no solo, e passaram a subtrair o dinheiro de uma cliente da lanchonete. Os proprietários do comércio também foram roubados.

Logo após o roubo a dupla saiu do local tomando rumo ignorado.

Após diligencias a PM conseguiu localizar e deter os suspeitos.

Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados para a Delegacia.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO). n°: 2021.113771.