Em assembleia no dia 31, professores podem deflagrar greve

Profissionais da educação pública de Mato Grosso têm uma assembleia geral marcada para o próximo dia 31, oportunidade em que pode ser deflagrada uma greve geral.

A categoria é contra o retorno às salas de aulas, tal como anunciado pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Foi definido que, a partir do próximo dia 7, a volta se dará na modalidade híbrida.

Os profissionais já tiveram uma assembleia na última semana – de forma virtual – e definiram pela continuidade das aulas em sistema remoto.

Segundo eles, o retorno não deverá ocorrer sem a vacinação e completa imunização dos profissionais, com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

“Nossa orientação é pelo trabalho remoto, em casa, e que as escolas se mantenham fechadas. Contamos com a mobilização de cada um e cada uma na defesa da vida”, afirmou o presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira.

A categoria alega, entre outros pontos, a falta de infraestrutura das unidades educacionais do Estado, além da falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Ainda durante a assembleia, os professores ressaltaram informações da própria secretaria de Estado de Saúde, dando conta de que Mato Grosso pode já estar vivendo uma “terceira onda” da pandemia.

Eles citaram informações dadas à imprensa pelo secretário Gilberto Figueiredo, apontando um cenário de aumento de casos e mortes pela doença, além de uma nova alta da taxa de ocupação dos leitos de UTIs destinados à pacientes Covid.

“O governo quer nos colocar no abate. A situação [de retorno as aulas] é inviável diante da pandemia e, ainda pior, para receber estudantes, diante dessas condições”, concluíram os profissionais.

A rede pública de ensino no Estado está com as atividades presenciais suspensas desde março do ano passado, quando foram tomadas as primeiras medidas na tentativa de frear o avanço e contágio do vírus.