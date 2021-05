Em reunião com Pacheco, Wellington pede por votação do PL salarial da enfermagem

Líder do Bloco Parlamentar Vanguarda, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) reuniu-se nesta terça-feira, 18, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, e da deputada estadual Janaina Riva, ele pediu que seja dado prioridade à apreciação do Projeto de Lei 2564/2020, que trata do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

“Esse projeto de lei é uma prioridade para o Brasil e Mato Grosso não poderia ser diferente. Por isso os deputados Max e Janaina vieram a Brasília para hipotecar o apoio do Estado a essa matéria” – explicou o senador Wellington Fagundes. Ele informou que há expectativa de que a urgência seja apreciada ainda esta semana.

O projeto, de autoria do senador Fabiano Contarato (REDE-ES), contempla a criação de um piso de R$ 7,3 mil mensais para enfermeiros, de R$ 5,1 mil para técnicos de enfermagem, e de R$ 3,6 mil para auxiliares de enfermagem e parteiras. No caso dos enfermeiros, o valor estabelecido pelo projeto é de 30 horas semanais.

Na última sexta-feira, 14, durante sessão especial em homenagem à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, Fagundes fez questão de destacar a importância da classe, sobretudo neste período de pandemia. Ele ressaltou que há, de fato, dificuldades por causa da crise fiscal que o país atravessa, mas se comprometeu “em lutar para viabilizar os recursos exigidos, a cargo das prefeituras”.

“Garantir esse piso salarial é o mínimo que podemos fazer para assegurar respeito e cumplicidade ao pacto de cuidados com a nossa gente e para proteger os direitos dos trabalhadores de saúde e cuidadores” – disse Fagundes, que também assinou o requerimento à Mesa Diretora pedindo rapidez na votação da matéria.

Telefonia e Internet

Max Russi e Janaína Riva também estiveram com o senador Wellington Fagundes no Ministério das Telecomunicações. Eles conversaram sobre a necessidade de melhoria nas atuais redes de 4G e 3G no Estado. No encontro, também falaram sobre os projetos de implantação da tecnologia 5G.

A deputada Janaína Riva pediu celeridade no andamento das tratativas para a nova tecnologia. Segundo ela, o Estado deve, sim, estar preparado para receber o 5G (já que possui alta tecnologia para produção de commodities que favorecem a balança comercial), mas que também deve ter “ativas e estabilizadas” as redes que já existem há anos no país, buscando acelerar a implementação de sistemas que são referência no mundo inteiro.