Entenda a briga de Whindersson e Luisa Sonza

Os nomes de Luisa Sonza, Whindersson Nunes e Vitão ficou voltou ao centro das atenções na noite desta segunda-feira (10) e madrugada desta terça (11). Isso aconteceu porque os três relembraram alguns mal entendidos causados pelo término da cantora e do humorista e desabafaram sobre a situação na web.

O R7 separou em tópicos tudo o que aconteceu nas redes sociais, para você entender cada detalhe.

1 – Como tudo começou?

Tudo começou quando Luisa decidiu rebater dois internautas que a acusou de ter traído Whindersson Nunes. Segundo eles, essa suposta traição teria causado o fim da separação dos dois em abril do ano passado.

“Enfia no teu c* essa resposta de mer**. Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem se quer larguei alguém, pra início de conversa. Vocês não sabem de por** nenhuma do que realmente aconteceu. Inventaram uma novela pra essa história e eu já estou cansada de ouvir também. Vai tomar no seu c*”, respondeu ela.

Logo depois do comentário da cantora, o tweet feito pelos haters foi excluído.

2 – Troca de unfollows

Na sequência, os fãs do ex-casal perceberam que Luisa e Whindersson pararam de seguir no Instagram. A artista ainda excluiu algumas fotos antigas que tinha na plataforma com o ex-marido. A reportagem do R7 procurou e confirmou a exclusão das imagens e a troca de unfollows.

3 – Whindersson se pronunciou

Após os ataques que Luisa vinha recebendo, o comediante decidiu se pronunciar sobre o término do casamento e disse que não houve traição.

“Opa rapaziada, ok vamos lá eu que terminei e não foi por traição, tbm fiz um trabalho pra Havan em 2018 aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e sai, desculpa a demora tava comprando coisas pro baby sai do hospital quando nascer”, escreveu ele no Twitter.

4 – Piadas de Whindersson após término

Logo depois, uma internauta questionou o humorista por supostamente nunca ter protegido a ex-mulher dos comentários hostis de que ela teria traído ele.

“E por que não teve um pingo de consideração ficando calado vendo a Luisa sendo atacada até hoje e só vindo agora se pronunciar?”, perguntou o fã.

“Meu amigo eu não tive consideração ainda tá tirando onda com a minha cara”, rebateu Whindersson.

Outros internautas ainda lembraram que, após o término, Whindersson fez piadas endossando que teria sido traído.

5 – Vitão entrou na treta

Logo depois, o namorado de Luisa, Vitão, decidiu se manifestar sobre a confusão. O cantor repostou alguns comentários feitos por Whindersson mais cedo e disse que “mentira tem perna curta”.

“Mentira tem perna curta. Obrigado Rappin Hood e todos que me fortaleceram nesses momentos difíceis”, escreveu ele.

6 – “Diploma de otário”

Pouco depois, Whindersson voltou para as redes sociais e disse que tem seus motivos por nunca ter falado do que teria causado a separação.

O humorista disse ainda que o que lhe deixou magoado só deveria ser problema dele e que por conta disso se sentiu com o “diploma de otário”.

7- Luisa diz que está tendo ataque de pânico

Luisa voltou a falar sobre o assunto e disse que jamais tocaria no nome de ninguém q que vai seguir assim. A cantora revelou ainda que isso a faz sofrer muito e até desenvolveu ataque de pânico.

“Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Tô calada sofrendo muito, faz mais de um ano. Não tá tudo bem e nem resolvido faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos atacados na rua com agressões verbais diariamente a mais de um ano”, começou ela.

“Desenvolvi ataque de pânico. Minha família tá sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor quando ainda tinha show drive in foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo que estejam (de novo) me atacando por algo q eu nem sei o que é, eu n vou revidar. Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando comigo e não com o Brasil inteiro. Aos meus fãs: não façam com os outros o que vcs viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor”, completou.

8 – Mulher de Whindersson recebe ameaças

Whindersson disse que não quis transformar o assunto em briga e que está focado na paternidade, já que o filho deve chegar em breve. Além disso, o comediante revelou que sua noiva, Maria Lina Deggan, tem recebido ameaças em plena gravidez.