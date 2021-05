Entidades vão realizar protesto contra restrições em Rondonópolis

Empresários e trabalhadores do setor de bares, restaurantes e outros estabelecimentos que atuam no período noturno vão realizar um manifesto hoje (31), às 15 horas, em frente à Prefeitura de Rondonópolis. Eles querem a ampliação do horário de funcionamento e também medidas efetivas de fiscalização das normas visando prevenir a disseminação da Covid-19.

À frente do protesto estão a Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes (ARBR), entidade que reúne os empresários do setor, e o Sindicato dos Empregados em Bares e Restaurantes da região Sul (Sindebares-SUL).

Os organizadores também convidaram representantes da Acir, da associação de lojistas do Shopping e dos motoboys que atuam em serviços de entrega.

Neumara Resmini, presidente da Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes (ARBR), disse que o protesto pretende chamar a atenção para o agravamento da crise no setor com as restrições retomadas na última sexta-feira(28) .

No ato público de hoje a ARBR vai pedir a permissão para abertura aos domingos e feriados e também mais tempo para trabalhar durante a noite.

“Em Cuiabá e várias outras cidades o funcionamento está autorizado até a meia-noite. Aqui temos de parar as 20 horas. Queremos que a Prefeitura amplie ao menos até as 22 horas, de segunda a sábado”, diz Neumara.

A presidente do Sindicato dos Empregados em Bares e Restaurantes, Neth Moura, também critica as restrições no município. Ela diz que a categoria não foi consultada e será a mais prejudicada com as novas medidas.

“O SINDEBARES SUL não concorda de forma alguma com a decisão do comitê, pois somente as empresas noturnas estão sendo penalizadas. A nossa preocupação redobrou agora, pois não temos mais onde buscar meios de proteção aos empregos”, reclama.

Na opinião de Neth Moura, ao invés de limitar o funcionamento das atividades comerciais o Comitê deveria centrar foco na fiscalização para combater a propagação da Covid-19.

“Enquanto ficamos impedidos de trabalhar aos domingos e feriados, por exemplo, muita gente continua fazendo festas particulares e se contaminando. Os estabelecimentos cumprem as medidas preventivas e fechá-los só aumenta o desemprego”, afirma Neth Moura.