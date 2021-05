Escola Tiradentes de Rondonópolis fica em primeiro lugar na Olimpíada Nacional

Concorrendo com instituições publica e privadas de todo Estado, a Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva de Rondonópolis, ficou em primeiro lugar em número de medalhas na 5ª edição da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), realizada o ano passado.

Vinte e dois alunos se destacaram na competição e foram agraciados em quatro medalhas de ouro, sete de prata, sete de bronze e cinco em menção honrosa.

Os vencedores são alunos do 8º e 9º do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio e receberam as medalhas na quarta-feira (26.05), durante uma solenidade no Oratório Salesiano Filhos de Dom Bosco. Na ocasião, foram tomados todos os cuidados de distanciamento e de biossegurança.

Uma das medalhas de ouro foi do aluno Rafael Correa Pereira, de 14 anos, que também ficou em primeiro lugar na classificação da instituição. Ele contou que foi estimulado a participar da competição pela direção da escola, mas não acreditava que sairia tão bem.

“Estudei pouco na primeira faze, mas quando soube que tinha passado, preparei bastante para a segunda. Estudei historia da ciência, geografia astronômica, física e química. Estou muito feliz com o resultado e sentindo estimulado a participar de outras competições”.

Para o diretor tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, o resultado é reflexo do trabalho de toda equipe pedagógica da escola que mesmo as aulas sendo realizadas não presenciais, devido a pandemia, o registro diários de conectividade chega a 95%.

“Nosso trabalho é estimular os alunos na busca do conhecimento e reforça que estamos no caminho certo. Estar à frente de instituições tradicionais e de nome da capital e de outras cidades do Estado, só nos enche de orgulho. O estimulo agora é participar de todas as competições – nacionais, regionais e estaduais, com isso, levamos novos desafios e conhecimento aos alunos”, destacou o diretor.

O diretor destaca ainda que a premiação evidência a instituição que passa a ocupar lugar de destaque em uma competição nacional em pouco mais de um ano de ativação.

Durante a solenidade, o comandante-geral da PM coronel Jonildo José de Assis junto com o diretor da Diretoria de Ensino e Instrução e Pesquisa (DEIP), coronel André Avelino Figueiredo Neto, enviaram um vídeo felicitando os alunos premiados e agradeceram os pais pela confiança na Polícia Militar.

Estiveram presentes na ocasião, representante da Secretaria de Estado de Educação – Seduc, da Diretoria Regional de Educação, das forças de segurança, deputados estaduais, vereadores e sociedade civil organizada.

A Olimpíada Nacional de Ciência integra o Programa Ciência na Escola promovido pela Sociedade Brasileira de Física, Associação Brasileira de Química, Instituto Butantan, Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A realização da competição fica a cargo da Universidade Federal do Piauí.