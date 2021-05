Especialista indica cuidados para prevenir doenças respiratórias no tempo seco

Rinite alérgica, asma, gripe, sinusite, e bronquite são algumas doenças respiratórias que tendem a se agravar no inverno, época em que a umidade relativa do ar fica mais baixa. Neste período, os cuidados devem ser redobrados e medidas simples podem ser adotadas para aliviar os sintomas das doenças, trazendo mais conforto quando o tempo estiver mais seco.

De acordo com o professor do curso de Medicina da Universidade de Cuiabá (Unic), médico pneumologista Lucas Bello, a diminuição da umidade causa o ressecamento da pele e das mucosas, favorecendo as manifestações alérgicas e doenças respiratórias. “Quando isso acontece, a mucosa respiratória perde a capacidade de se defender de infecções, aumentando as chances de se contrair alguma doença”, explica.

O professor comenta ainda que, em Mato Grosso, com o fim do período chuvoso, é normal que a população já comece a sentir os primeiros efeitos da estiagem e perceba a diminuição umidade, mas lembra que a seca é ainda mais rigorosa em junho, com a chegada do inverno. “Há dificuldade para respirar e a pele fica ressecada. Quanto mais tempo ficamos sem chuva, mais severo é o período de seca. Neste momento é importante a umidificação do ambiente e a ingestão de muito líquido, para evitar uma doença respiratória”, diz.

O especialista acrescenta ainda que a atenção deve ser redobrada, principalmente porque, em muitos casos, os sintomas são parecidos aos da Covid-19. “Além de tomar os devidos cuidados, é importante também que as pessoas se lembrem dos próprios históricos, ou seja, mesmo aquelas que não possuem doenças respiratórias previamente diagnosticadas podem perceber como o organismo reagiu nos anos anteriores, pois é um padrão da época”, completa.

Para diminuir os efeitos da estiagem, que em Mato Grosso tem início em meados do junho e perdura até o fim do ano, o médico indica alguns cuidados que podem ser tomados para aliviar sintomas, evitar doenças respiratórias e passar pelo período com mais conforto:

– Vacine-se anualmente contra a gripe;

– Beba bastante água para hidratar as vias aéreas, sempre em quantidade suficiente para deixar a urina amarelo-clara;

– Consuma alimentos ricos em vitamina C – frutas ácidas, couve e brócolis, além de produtos enriquecidos com esse nutriente;

– Lave as narinas diariamente com soro fisiológico;

– Coloque bacias e toalhas molhadas nos ambientes para torná-los mais úmidos;

– Se tiver quintal com jardim/grama, molhe as plantas no fim do dia para umidificar o ambiente;

– Evite exercícios físicos entre 11h e 15h;

– Cuide bem de sua imunidade com uma alimentação saudável e um bom sono;

– Evite permanecer em lugares fechados com muitas pessoas;

– E se já possui histórico, redobre os cuidados.