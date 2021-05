Esportista admirado em Rondonópolis tem agravamento da Covid – 19

Amigos e companheiros de esporte, divulgaram uma nota referente ao estado de saúde do mestre Edson Ogawa de 67 anos detectado com covid – 19.

“É com tristeza que informamos que nosso mestre Edson Ogawa detectado com covid-19 teve agravamento do quadro com 60% do pulmão comprometido.

Ele se encontra na UTI da Unimed internado desde sábado (22).

Hoje o quadro ainda é grave, o esportista se encontra sob ventilação mecânica intubado.

Conforme informações oficiais um dos rins não está respondendo bem ao tratamento e pode ser necessário o recurso de hemodiálise”.

A nota se encerra com pedidos de pensamentos positivos e orações.

Que Deus abençoe a todos.

Edson Ogawa nasceu em Pirajuí-SP, em 24/03/1954 e iniciou os treinamentos em 1967.

Campeão em 45 competições oficiais de fisiculturismo, do total de 47, sendo as outras duas, como vice. Decacampeão Paulista de Braço de Ferro, sendo a primeira vez aos 14 anos, e de 1980 a 1988.Tricampeão Mato-Grossense de FISICULTURISMO em 1993, 1994 e 1995. Proprietário da Academia Marathon. PRIMEIRA ACADEMIA de RONDONÓPOLIS MT. ESPECIALIZADA EM HIPERTROFIA!