Estado destinará 20% das primeiras doses aos trabalhadores da Educação

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT) aprovou, nesta sexta-feira (28), a Resolução nº 53, que define o quantitativo destinado para a imunização contra a Covid-19 dos trabalhadores da Educação em Mato Grosso. O documento determina que, a partir da próxima remessa, 20% do total de primeiras doses recebidas será redirecionado para o público da Educação.

A definição ocorreu após o anúncio de ampliação do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. O documento também pactua que as doses serão redirecionadas para este grupo prioritário até completar o total de doses necessárias.

“Os profissionais da Educação prestam um serviço essencial à sociedade e por isso pedimos prioridade a eles na vacinação. Essa imunização vai garantir segurança quando houver o retorno das atividades educacionais de forma híbrida e presencial”, afirmou o governador Mauro Mendes.

A Resolução n° 53 estabelece que caberá à Secretaria de Estado de Educação (Seduc) a articulação e comunicação aos municípios junto às Secretarias Municipais de Educação, quanto à identificação e ao quantitativo de profissionais a serem vacinados por município.

“O Estado de Mato Grosso trabalhou para viabilizar a antecipação da imunização desta categoria e é com enorme felicidade que iniciaremos a vacinação dos colegas trabalhadores da educação. Precisamos proteger trabalhadores e alunos porque a educação é tudo, é o nosso futuro”, declarou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

As doses destinadas aos trabalhadores da Educação deverão ser utilizadas conforme orientações da área técnica, para aqueles que estão em atividade, e na seguinte ordem prioritária: trabalhadores de creches; de pré-escolas; do ensino fundamental; do ensino médio; profissionalizante; do EJA e do ensino superior.

Isto é, devem ser priorizados os trabalhadores envolvidos na educação dos indivíduos mais jovens.

“É uma conquista muito grande para o Estado e, principalmente, para os trabalhadores da Educação. Sabemos que muitos municípios possibilitarão o retorno às aulas nas próximas semanas e nada mais justo do que iniciar a vacinação desses trabalhadores o quanto antes”, avaliou o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT), Marco Antônio Norberto Felipe.

Os municípios que já tiverem alcançado a completa vacinação dos trabalhadores da Educação deverão promover a vacinação dos demais públicos estipulados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).