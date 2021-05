Estado inicia hoje distribuição de mais de 100 mil doses de vacinas, veja como será

Começa hoje (04) a distribuição de 102.300 doses de vacinas contra a Covid-19 para os 141 municípios de Mato Grosso. A quantidade que cada cidade receberá foi definida pela Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo são sendo 4.800 doses da CoronaVac, recebidas no sábado (01), e 97.500 doses da AstraZeneca, recebidas na tarde de ontem (03).

Pela distribuição definida pelo CIB-MT (veja quadro abaixo), Rondonópolis será a cidade da região a receber o maior número de doses, 7.870. Em seguida vem Primavera do Leste, com 1.500 doses, e Campo Verde, com 1.450.

Em breve, deve ser publicada outra Resolução com informações sobre a distribuição das 7.020 doses da vacina Pfizer.

Os municípios deverão utilizar as doses desta nova remessa como primeira e/ou segunda doses em idosos entre 60 e 69 anos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência grave, gestantes ou puérperas, além de profissionais das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento.

O CIB-MT também determina que os municípios façam o acompanhamento dos imunizados com a primeira dose para que esses possam receber prioritariamente a segunda dose dentro do período estipulado.

Caso os municípios alcancem a completa vacinação dos públicos-alvo estabelecidos para a imunização, a CIB orienta a continuidade da imunização dos demais públicos elencados pelo Ministério da Saúde.

Para a vacina CoronaVac, o prazo para a aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias; já o prazo da aplicação da segunda dose da AstraZeneca é de até 84 dias.

CUIDADOS

A Resolução também pactuou que 1.235 doses da vacina da AstraZeneca e 280 doses da vacina Coronavac ficarão armazenadas na Central da Rede de Frio, como estoque estratégico para a reposição de eventuais perdas técnicas.

Após a distribuição dos imunizantes aos municípios, as vacinas deverão ser armazenadas conforme as condições estabelecidas pela fabricante e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com o apoio da segurança pública.

A aplicação das doses deve ser obrigatoriamente registrada pelos municípios no Sistema Nacional do Programa de Imunização (SI-PNI), do Ministério da Saúde.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 940.780 doses de imunizantes contra a Covid-19.