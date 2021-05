MC VK sobre morte de MC Kevin: ‘Estou sendo julgado por calúnias’

MC VK usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (19) para falar sobre a morte do amigo MC Kevin. VK foi uma das últimas pessoas que viram o funkeiro com vida, pois estava no mesmo quarto de hotel, localizado no 5º andar, do qual o funkeiro caiu.

Além dele, Bianca Domingues e supostamente mais um amigo estavam no local.

“Estou sem celular e impossibilitado de entrar em redes sociais! Consegui entrar e deixar essa mensagem, deixei meu celular na perícia. Amanhã vou conseguir expor, explicar e detalhar o ocorrido. A verdade é uma, não existe duas. Só Deus sabe de tudo e eu colocarei o nome dele na frente sabendo que estou lidando com a verdade!”, começou ele.

Na sequência, VK disse que está sendo julgado por sua amizade com Kevin, mas que só ele e o funkeiro sabiam o vínculo que eles tinham. “Estou sendo julgado por falsas calúnias, não me adaptei com essa situação. Me deixou com a mente turbulenta, mas minha homenagem por você, meu amigo, você sentiu em oração. Você sabe, Deus sabe e eu também sei do nosso vínculo, amor e compaixão. Eu te amo Kevin, e você sabia. Que Deus e os anjos guardem sua alma! Vou lutar por isso, por você. Deus é justo”, concluiu.