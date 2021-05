Estudantes de Rondonópolis são homenageados pela Assembleia

Estudantes da Escola Estadual Tiradentes de Rondonópolis “Major PM Ernestino Veríssimo”, foram homenageados nesta semana pela Assembleia Legislativa pela vitória, em nível estadual, na Olimpíada Nacional de Ciências do Ministério da Educação. Os premiados receberam Moções de Aplausos, propostas pelo deputado Thiago Silva e aprovadas por unanimidade.

Ao todo 22 estudantes receberam menção honrosa, medalhas de ouro, prata e bronze. A entrega das moções e medalhas ocorreu no Oratório Dom Bosco, em Rondonópolis.

A assessora parlamentar Edimara Xavier entregou as homenagens aos estudantes e também à professora Leyliwania Soares Carvalho, que deu aula pra ela nos tempos de escola.

“Reforçamos aqui o trabalho e compromisso do deputado Thiago com a educação de Rondonópolis com a retomada da Escola no bairro Maria Tereza, que será também uma escola militar. Também quero prestar homenagem à professora Leyliwania que marcou a minha vida e com certeza a vida dos alunos aqui premiados”, disse Edimara.

Para o deputado Thiago Silva, as escolas militares tem realizado um importante papel na educação do estado, com a formação de jovens preparados para disputar os melhores vestibulares do país.

“Estamos trabalhando pela expansão das Escolas Militares em MT e queremos parabenizar de forma especial os estudantes de Rondonópolis pelo excelente resultado na Olimpíada”, finaliza Thiago.