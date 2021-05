Estudo projeta datas finais da vacinação no Brasil; veja a data

Uma plataforma criada por um consórcio de universidades brasileiras faz uma projeção de quando a vacinação contra a covid-19 será concluída no Brasil. Considerando os dados de até a segunda quinzena de maio, a previsão é de que a imunização em todo o país seja finalizada em 25 de dezembro de 2022.

O sistema utilizou dados disponibilizados pelo governo federal para obter o ritmo da vacinação em cada cidade e, com isso, projetar quando toda a população já terá recebido todas as doses necessárias do imunizante.

Nos cálculos, foi considerado o ritmo de vacinação dos últimos 30 dias (sempre que ocorre uma nova atualização, o sistema leva em conta os últimos 30 dias passados). Essa previsão é atualizada de acordo com a chegada de novas vacinas, com o aumento ou a diminuição do ritmo de vacinação, além de outros critérios que impactam a aplicação do imunizante, como a falta de insumos (IFA – insumo farmacêutico ativo) para produção de vacinas, número de postos de vacinação e o desejo da população em se vacinar.

O Painel de Vacinação da Covid-19 é aberto e está disponível para toda a população. O usuário consegue obter dados regionais ou totais do Brasil. Para isto, basta selecionar o Estado e a cidade desejados e verá, além da projeção para o fim da vacinação, detalhes sobre doses aplicadas por dia, doses em atraso, demanda diária, vacinação precoce, abandono do esquema vacinal, dentre outros.

Segundo o professor Krerley Oliveira, coordenador do Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), antes dos pesquisadores disponibilizarem essas informações na plataforma, foi preciso remover inconsistências nos dados oficiais. “Na base fornecida pelo governo, existem milhões de dados com problemas.

Há dados de vacinados que teriam nascido no século 19, recebido a segunda dose em uma data anterior à primeira, recebido mais de uma dose no mesmo dia, recebido apenas a segunda dose, recebido vacinas diferentes e recebido a vacina antes de 2021”, explica. “Com a limpeza, as informações disponibilizadas na plataforma possuem menos erros e são mais próximas da realidade do que as oficiais”, explica.

O governo federal disponibiliza os dados separados por Estado. O estudo se debruçou sobre todos eles e, a partir do arquivo relativo a cada unidade da federação, indicou as inconsistências existentes em cada um. Os detalhes dessas anomalias também estão publicados na plataforma.

“Embora os dados oficiais estejam apresentados de forma clara e transparente, há inconsistências que precisam ser corrigidas para não gerar dúvida e insegurança em quem as utiliza e nem afetar o planejamento de regiões ou instituições no combate à pandemia”, explica Tiago Pereira da Silva, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos (ICMC) da USP e pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI).

A proposta do projeto foi aumentar a transparência dos dados governamentais e dar acesso à informação, de forma que a plataforma seja uma ferramenta que auxilie munícipios, mesmo os de menor porte, no planejamento da campanha de vacinação.

Com os dados limpos e apresentados de forma didática, o pesquisador acredita que Estados e municípios possam utilizá-los para tomadas de decisões em políticas públicas e combate à pandemia de forma mais adequada. “Imagine que o governo de uma determinada cidade perceba que muitas pessoas não tomaram a segunda dose, por exemplo. Com essa informação em mãos, é possível realizar campanhas de conscientização. A ferramenta pode ser importante também para moradores de cidades pequenas, por exemplo, que não têm muitas informações sobre a vacinação”, diz.

Intervalo entre as doses das vacinas

Os intervalos entre a primeira e segunda dose das vacinas contra covid-19 variam de uma para a outra. “No nosso painel de vacinação, utilizamos espaços de tempos de segurança fornecidos pelas fabricantes das vacinas. No caso da Pfizer, o intervalo ideal indicado pela empresa é de 21 a 25 dias”, diz o professor Krerley. Para os outros dois imunizantes disponíveis para a vacinação dos brasileiros, os intervalos são de 56 a 84 dias para a AstraZeneca, e de 14 a 28 dias, para a CoronaVac.

O projeto de modelo estatístico foi desenvolvido pela equipe de pesquisadores do consórcio de universidades ModCovid19, do qual a USP mantém a liderança. O grupo é formado pelo ICMC, pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade de Campinas (Unicamp), pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro (IMPA), pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio). O Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados da UFAL desenvolveu a plataforma, a estrutura foi do CeMEAI e o apoio, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).