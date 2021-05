EUA pedem que população pare de beijar galinhas para evitar salmonella

Diante do aumento no número de casos de salmonella nos Estados Unidos, as autoridades de saúde emitiram uma recomendação curiosa: pediram aos cidadãos que parem de beijar suas galinhas e outras aves.

“Não beijem ou abracem as aves domésticas e não comam ou bebam perto delas”, advertiu o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência federal de saúde pública do país.

De acordo com o CDC, um aumento no número de casos de salmonelose está parcialmente relacionado a esse comportamento dos norte-americanos: 163 casos foram registrados desde meados de fevereiro, e 34 deles precisaram de internação.