TCE identifica evidências de superfaturamento de mais de R$ 20 mi pagos à Coopervale

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) identificou evidências de superfaturamento num montante superior a R$20 milhões na medição dos serviços liquidados e pagos pela Prefeitura de Rondonópolis à Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (Coopervale) de 2017 a 2020.

De acordo com a Secretaria de Controle Externo (Secex) de Contratações Públicas do TCE-MT, autora da representação, além de não observar a unidade de medida e o critério de medição estabelecidos, a Coopervale calculou o valor dos serviços aplicando percentual sobre a remuneração bruta dos cooperados muito superior aos encontrados nas propostas de preços, configurando inobservância ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, com a consequente majoração irregular dos preços dos serviços.

Por meio de julgamento singular, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, determinou que a prefeitura adote imediatamente as medidas necessárias para regularizar os procedimentos de medição, liquidação e pagamento dos serviços prestados, até o julgamento final.

Consta ainda na decisão, que a Coopervale vem informando nas notas números divergentes das horas trabalhadas “A respeito da medição pelo critério de ‘horas de serviço prestado’, esse Tribunal possui entendimento no sentido de que as liquidações e pagamentos de despesas devem considerar os valores e critérios definidos na licitação e no contrato, de modo que a contratação realizada pelo critério e ‘hora de serviço prestada’ não pode ser paga pelo critério de ‘posto de serviço por mês’”, sustentou o conselheiro interino.

O relator determinou ainda a conversão da representação em tomada de contas, em razão da possível ocorrência de desfalque de dinheiro, bens ou valores públicos, e da não comprovação da aplicação dos recursos públicos e da possível prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte ou possa resultar em dano ao erário.

O Julgamento Singular N° 423/LHL/2021 foi publicado no Diário Oficial de Contas (DOC) desta quinta-feira (20) e ainda será analisado pelo Tribunal Pleno, que decidirá pela homologação ou não da medida cautelar.

Ontem (20), O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), unidade de Rondonópolis, deflagrou a operação denominada “Esforço Comum”, resultado de investigação instaurada para apurar a contratação da Coopervale para prestação de serviços terceirizados, realizada pelo Ministério Público.

A equipe do AGORA MT aguarda nota da prefeitura.