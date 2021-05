Feto é encontrado em rede de esgoto da UPA

Um feto, de aproximadamente 26 semanas, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31) na rede de esgoto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis-MT. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela reportagem do AGORA MT, desde sexta-feira (28) um dos vasos sanitários do banheiro feminino da unidade estava entupido. Na manhã de hoje (31), quando a equipe de manutenção da UPA tentava desobstruir o vaso, acabou encontrando o feto, do sexo feminino, na caixa de passagem de esgoto.

Conforme a direção da UPA, de imediato a polícia foi chamada para investigar o caso.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local onde o feto foi encontrado. Ele foi levado para o IML para exames que possam identificar a mãe.